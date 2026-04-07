Nam sinh ở TPHCM mất ba lô chứa laptop khi đang thi, camera ghi lại kẻ trộm

Chiều 7/4, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản của sinh viên trong Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, đường Võ Văn Ngân (trước đây là Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM).

Nghi can trộm ba lô của sinh viên tại TPHCM (Ảnh: Cắt từ camera).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, anh N.H.T. (19 tuổi, quê Vĩnh Long) dự thi tại phòng học trên tầng 4, tòa nhà A5 và để ba lô trước cửa phòng.

Sau khi hoàn thành bài thi và ra về, anh T. phát hiện chiếc ba lô bị mất nên trình báo bảo vệ, đề nghị kiểm tra camera an ninh.

Qua camera, lực lượng bảo vệ xác định trong thời gian anh T. ở trong phòng thi, một nam thanh niên mặc quần dài, áo thun, khoác áo ngoài, đội mũ và đeo khẩu trang đến trước phòng và ngồi chờ.

Chỉ sau vài giây, người này lấy chiếc ba lô của anh T., mang lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi trường.

Theo anh T., bên trong ba lô có một laptop, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng.

Vụ việc đã được trình báo Công an phường Thủ Đức để điều tra.