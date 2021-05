Bắt tạm giam đối tượng dùng dao Thái Lan rạch mặt phụ nữ

Dân trí Thanh đi nhậu về, tìm vợ để gây sự, rồi dùng dao chém vợ nhưng không được nên hắn chuyển cơn tức giận sang mẹ vợ và đã dùng dao rạch mặt và chém vào tay mẹ vợ.

Chiều 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h30, ngày 7/3, trong lúc Đinh Thị Ngò (sinh năm 2006) đang dọn trong bếp, Thanh đi nhậu về đến nhà gây sự rồi lấy dao Thái Lan trong bếp, rượt chém Ngò nhưng không được.

Bị can Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an.

Thanh cầm dao đi đến chỗ bà Trần Thị Thi (sinh năm 1973, mẹ của Ngò) đang ngồi ghế xích đu trước cửa nhà, dùng dao chém bà Thi một nhát vào tay.

Bà Thi truy hô, không những Thanh không dừng lại mà còn tiếp tục dùng dao rạch lên mặt bà Thi một đường dài khoảng 9cm.

Hoảng sợ, bà Thi bỏ chạy qua nhà hàng xóm, Thanh tiếp tục đuổi theo thì được mọi người can ngăn, Thanh bỏ về nhà.

Còn bà Thi được con gái đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị.

Theo kết luận giám định pháp y tỉnh: tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bà Thi là 12%, thương tích gây ảnh hưởng thẩm mỹ và gây cố tật nhẹ.

Nguyễn Hành