Bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết người tình

Ngày 24/7, Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, thường trú huyện An Phú, An Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Hậu bị người dân bắt khi vừa gây án (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, Hậu và chị P.T.T. (30 tuổi) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà mẹ chị T. ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Hậu thất nghiệp, thích ăn nhậu nên thường xuyên mâu thuẫn với chị T.. Khoảng một tuần gần đây, không chấp nhận được cách sống của Hậu, gia đình chị T. đã đuổi y ra khỏi nhà.

Hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

6h sáng nay 24/7, Hậu mang theo con dao Thái Lan, leo rào vào nhà đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hậu bị người dân khống chế ngay khi vừa gây án.