Giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt

Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976), trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội Trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, từ năm 2023 đến quý 1 năm nay, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra mở rộng vụ án.