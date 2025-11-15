Bắt giam 4 đối tượng nổ súng, đánh “con nợ” vì 8 triệu đồng

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm: Phạm Thanh Khương (30 tuổi), Trần Thanh Tùng (25 tuổi), Đinh Văn Thảo (41 tuổi), cùng trú tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi), trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Phục hồi điều tra vụ án 4 người dùng hung khí, nổ súng gây thương tích vì khoản nợ 8 triệu đồng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày tại thôn Trà Đình 1, xã Xuân Phú.

Theo điều tra, chiều 17/6/2020, nhóm đối tượng nêu trên mang hung khí đến tìm một người đàn ông ở xã Xuân Phú, nhằm giải quyết mâu thuẫn liên quan khoản nợ 8 triệu đồng.

Trong lúc xô xát, nhóm này đã gây thương tích cho một nạn nhân. Nhóm này còn bị cáo buộc đã nổ súng trước khi rút lui.