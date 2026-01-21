Vì sao kẻ tạt axit 4 cấp trên ở TPHCM lĩnh 20 năm tù?

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An) 20 năm tù về tội Giết người.

Nguyễn Kim Vinh bị cáo buộc đã tạt axit vào 4 người là quản lý, cấp trên trong công ty nhằm trả thù việc bị nhắc nhở, la mắng trong quá trình làm việc. Với hành vi này, một số độc giả thắc mắc mức án 20 năm tù là chưa tương xứng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Vinh bị truy tố về tội Giết người theo điểm a (giết từ 2 người trở lên), điểm n (có tính chất côn đồ), khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, với ý thức tước đoạt tính mạng của từ hai người trở lên. Việc các bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, do được cấp cứu kịp thời.

Theo HĐXX, bị cáo đã sử dụng axit là hung khí nguy hiểm, tạt trực tiếp vào vùng mặt và các vị trí trọng yếu trên cơ thể các bị hại, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, để lại di chứng suốt đời, làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng khả năng lao động. Do đó, cần áp dụng tình tiết tăng nặng là dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất đặc biệt tàn ác, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong vụ án này, cả 4 bị hại đều được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, do đó hành vi của bị cáo được xác định là phạm tội Giết người trong trường hợp chưa đạt.

Theo khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự hiện hành, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt được áp dụng không quá 20 năm tù.

Cáo trạng xác định, giữa năm 2019, Vinh làm công nhân tại bộ phận ép của công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 cũ (TPHCM). Quá trình làm việc, bị cáo không hoàn thành sản phẩm theo tiến độ, thường bị anh Tuấn (tổ trưởng) nhắc nhở, la mắng nên nảy sinh ý định mua axit tạt anh Tuấn để trả thù.

Bị cáo Vinh lĩnh 20 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Thực hiện ý định, Vinh lên mạng tìm kiếm thông tin, biết cửa hàng tại chợ Kim Biên, quận 5 cũ, có bán axit. Ngày 21/10/2019, anh ta xin nghỉ phép, mượn xe máy của bạn làm cùng công ty chạy đến chợ Kim Biên mua một chai axit với giá 30.000 đồng; trên đường về mua thêm ca nhựa để đựng.

Tối cùng ngày, Vinh mang theo ca axit, chạy ra đầu đường Huỳnh Tấn Phát (gần công ty), chờ anh Tuấn đi làm về. Đến 22h, khi thấy Tổ trưởng chạy xe ngang qua, Vinh bám theo. Đến khu vực phường Tân Phú, quận 7 cũ, người này vượt lên tạt thẳng ca axit vào mặt nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Vinh vứt ca nhựa trên đường, chạy về nhà trọ trả xe cho bạn.

Anh Tuấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, phải mang thương tích 95%.

Đến tháng 5/2021, Vinh xin vào công ty khác (cũng trong Khu chế xuất Tân Thuận), làm việc không tốt nên bị anh Huy (tổ phó) la mắng, bị cáo lại nảy sinh ý định tạt axit trả thù.

Ngày 22/12/2021, Vinh ra chợ Kim Biên mua một chai axit mang về nhà trọ. Tối hôm sau, bị cáo mang ca hóa chất đến gần công ty chờ Huy đi làm về để ra tay. Hơn 18h, khi anh Huy chạy đến đoạn đường Tân Thuận vắng người, Vinh vượt lên hắt axit vào mặt rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân được đồng nghiệp, người dân đưa đi cấp cứu, mang thương tích 50%.

Tương tự, khoảng tháng 5 và tháng 8/2022, quá trình làm việc, Vinh bị anh Hiếu (tổ trưởng phân xưởng) và anh Minh (quản đốc công ty) nhắc nhở do làm việc chậm trễ nên mang lòng thù hận. Như những lần trước, Vinh mua axit chặn đường tạt những người này rồi bỏ trốn. Anh Hiếu bị tổn thương 30% cơ thể, anh Minh 50% (mù một bên mắt).