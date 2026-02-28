Bắt cặp vợ chồng "hờ" mua bán ma túy

Chiều 28/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Văn Chí Cường (30 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Quí (35 tuổi, cùng quê An Giang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cường và Quí sống chung như vợ chồng tại nhà của Quí ở ấp An Hòa B, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 18/2, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ba Chúc tiến hành khám xét nhà của cặp vợ chồng "hờ" này.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, công an bắt quả tang Cường và Quí đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 bọc nylon chứa ma túy đá (methamphetamine) có trọng lượng 0,6773 gram và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Làm việc với công an, Cường và Quí khai nhận mua số ma túy đá trên từ một người lạ mặt tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang đem về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người nghiện.