Thu giữ súng đạn tại nhà hai đối tượng mua bán ma túy

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phi Hùng (SN 1996, trú tại phường Bình Lợi Trung, TPHCM, tạm trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Đinh Trần Công (SN 1990, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố với tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động rộng, thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án bí số “224C” để đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Hùng cùng khẩu súng và 4 viên đạn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 20/1, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Phi Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Hùng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói ma túy ketamine (khoảng 2,5g), 3 viên ma túy thuốc lắc, một điện thoại di động và một mô tô.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng tại đường Hỏa Sơn 2, phường Ngũ Hành Sơn và thu giữ thêm một khẩu súng cùng 4 viên đạn kim loại.

Hùng khai nhận số ma túy trên do Đinh Trần Công giao để đi bán cho khách. Cảnh sát đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Công về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công, cảnh sát thu giữ 27 viên ma túy thuốc lắc, khoảng 200g ma túy ketamine cùng nhiều vật dụng liên quan.

Công khai nhận bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 12/2025 và lôi kéo Hùng tham gia với nhiệm vụ giao ma túy cho người mua, mỗi lần giao được trả công 500.000 đồng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 30 viên ma túy thuốc lắc, hơn 200g ma túy ketamine, một khẩu súng, 4 viên đạn, 2 cân điện tử, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số vật chứng liên quan khác.