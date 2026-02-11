Đôi nam nữ vào khách sạn mua bán "nước vui", ma túy đá

Ngày 11/2, Công an phường Rạch Giá cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lư Phước Lâm (45 tuổi, trú tại TPHCM) và Phạm Thị Thu Hà (38 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại một khách sạn trên đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Công an phường đã bắt quả tang Lư Phước Lâm và Phạm Thị Thu Hà đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 52 gói dung dịch màu vàng, có sọc đen, in hình con bò tót và dòng chữ Lamborghini; 1 hộp kem chống nắng ghi số 50 và dòng chữ “KANS”, bên trong có 1 bịch nilon trong suốt chứa chất rắn màu trắng.

Qua làm việc ban đầu, Lâm và Hà khai nhận các gói dung dịch màu vàng có sọc đen trên là "nước vui", một loại ma túy gây ảo giác, loạn thần và chất rắn chứa trong bịch nilon là ma túy đá, trọng lượng khoảng 100gram.

Công an phường đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.