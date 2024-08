Bắt 8 thanh niên chém người đi đường, đăng lên mạng khoe "chiến tích"

Sáng 28/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh niên này đã tụ tập gây mất an ninh trật tự, hủy hoại tài sản và đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm khoe "chiến tích".

Công an huyện Đoan Hùng thu giữ tang vật vụ án là dao nhọn và biển số xe máy (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo công an, ngày 24/8, anh K. (xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng) điều khiển xe máy chở anh H. lưu thông trên địa bàn xã Chân Mộng, bất ngờ bị một đối tượng không rõ danh tính chạy từ ven đường ra dùng dao chém khiến anh H. bị thương tích nặng ở tay.

Sau 6 giờ vào cuộc quyết liệt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng làm rõ đối tượng chém người là Nguyễn Ngọc Quang (SN 2005, trú tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Quang khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) nên tối 24/8 đã rủ thêm 8 đối tượng khác (cùng trú tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương) đi trên 3 xe máy đến xã Chân Mộng nhằm tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp anh K. đang chở anh H. trên đường, Quang nghi ngờ đó là người cần tìm nên dùng dao chém người, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Qua đấu tranh, công an xác định nhóm đối tượng trên đã chặn xe và dùng dao chém người điều khiển xe máy BKS 19K1-200.xx trên quốc lộ 2, gây thương tích nặng.

Nguyễn Tiến Hoàng (một đối tượng trong nhóm của Quang) còn dùng dao quắm, chuôi hàn túyp sắt chém gãy đuôi xe gắn biển số 19K1-200.xx mang về để nhằm dựng video clip đăng tải lên các trang mạng xã hội khoe "chiến tích".

Các đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an huyện Đoan Hùng còn làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Quang cùng đồng bọn đã gây thương tích và hủy hoại tài sản của một số người đi đường khác.

Vụ án đang được công an đấu tranh, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.