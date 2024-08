Một gia đình ở Phú Thọ đoàn tụ sau gần 30 năm thất lạc người thân

Ngày 1/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho hay, thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Đồng Lương vừa giúp một gia đình đoàn tụ sau gần 30 năm lưu lạc.

Công an xã Đồng Lương vừa giúp gia đình bà Đặng Thị Hiền (85 tuổi, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đoàn tụ người thân sau 30 năm thất lạc (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Đầu tháng 7, thông qua trang Fanpage trên Facebook, Công an xã Đồng Lương nhận được thông tin của chị Hoàng Thị Bích (28 tuổi, trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai) đề nghị giúp đỡ mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Hoan (sau đổi tên thành Nguyễn Thị Dung) có quê quán "ở xã Đồng Lương, huyện Sông Thao (cũ) hoặc huyện Lâm Thao, nhà ở gần bờ sông", bị thất lạc gia đình gần 30 năm.

Gia đình chị Bích đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sức khỏe của bà Hoan đang rất yếu nên mong muốn được đoàn tụ với gia đình, họ hàng.

Từ vài thông tin ít ỏi đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Lương tiến hành rà soát trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và đề nghị các Tổ bảo vệ An ninh trật tự tại 11 khu dân cư trên địa bàn "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Sau một thời gian khẩn trương tìm kiếm, công an xã đã xác định gia đình bà Đặng Thị Hiền (85 tuổi, hiện ở khu Đồn Ngựa, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) nhiều khả năng có mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Hoan.

Bà Hiền nói có một người con gái đầu tên là Bùi Thị Hoan, sinh năm 1961, thất lạc gần 30 năm đến nay chưa về. Gia đình đã nhiều lần tổ chức đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Gia đình bà Đặng Thị Hiền (85 tuổi, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua trao đổi thông tin với 2 gia đình, Công an xã Đồng Lương nhận thấy dù tên và họ của bà Hoan chưa thực sự trùng khớp nhưng thông tin giữa hai bên có nhiều điểm tương đồng nên liên hệ để họ gặp mặt nhau.

Tại cuộc gặp mặt sau đó, hai gia đình xác nhận đã tìm đúng người thân bị thất lạc gần 30 năm qua.