Ca sĩ Chi Dân giấu tờ 2.000 đồng trong dây đeo đồng hồ khi sử dụng ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, anh trai Chi Dân) và 30 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Nam ca sĩ Chi Dân khi làm việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong vụ án này, phần lớn các bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đồng phạm của Chi Dân thường sử dụng ma túy bằng hình thức hít trực tiếp.

Riêng Chi Dân đổ ketamine vào tờ tiền 2.000 đồng, giấu trong dây đeo đồng hồ tay trái. Sau đó, bị can mở tờ tiền, dùng móng tay xúc ma túy đưa lên mũi hít rồi lại giấu vào đồng hồ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h sáng 4/11/2024, Chi Dân nhắn tin rủ Hòa Thị Hồng (29 tuổi) sang nhà nhậu, nhưng Hồng từ chối và rủ ngược lại.

Tiếp đó, Chi Dân cùng anh trai đến phòng của Hồng và Thái Thị Huyền (29 tuổi). Tại đây, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy và được hưởng ứng.

Sau đó, Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) đặt mua ma túy, còn Tín trực tiếp ra nhận từ một thanh niên lạ. Tín “xào” ma túy, đổ ra đĩa đặt trên bàn, mọi người dùng ống hút trong phòng để hít.

Ngoài ra, gói nilon chứa 3 viên thuốc lắc được Triều để trên bàn. Hồng và Tín mỗi người dùng nửa viên, còn Huyền dùng 1/4 viên.

Chưa dừng lại, Chi Dân tiếp tục mua 7 triệu đồng ma túy dạng nước “vui” cho cả nhóm sử dụng. Sau đó, nhóm còn mua thêm nửa hộp ketamine giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc Tín chuẩn bị cho cả nhóm thì Triều nhận điện thoại đi làm nên không dùng nữa.

Khi kết thúc, cả nhóm thống nhất giải tán. Số ma túy trên đĩa, Chi Dân hít 2 đường, Tín rửa đĩa rồi vứt số còn lại trên đường về nhà.

Công an TPHCM xác định Chi Dân và anh trai có hành vi rủ rê, cung cấp ma túy, nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, nên phải chịu trách nhiệm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ của Chi Dân 3 điện thoại và bộ trang phục khi sử dụng ma túy; còn Nguyễn Trung Tín bị tạm giữ 1 điện thoại.

Công an TPHCM nhận định hành vi phạm tội của Chi Dân và đồng phạm có tính chất nguy hiểm, xâm phạm chính sách quản lý ma túy của Nhà nước và trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trái phép.