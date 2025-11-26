Bắt 2 thanh niên cướp ở cửa hàng tiện lợi TPHCM

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Trần Quốc Anh (SN 2004) và Lê Hoàng Nam (SN 2006, cùng trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 22/11, Quốc Anh và Nam đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài, TPHCM. Tại đây, hai nghi phạm dùng hung khí uy hiếp nhân viên, cướp khoảng 3,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

UBND phường Vườn Lài khen thưởng các cá nhân, tập thể tham gia phá án (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an phường Vườn Lài phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt giữ Quốc Anh và Nam.

Kiểm tra điện thoại của các đối tượng, cảnh sát phát hiện chúng còn lên kế hoạch cướp thêm một cửa hàng tiện lợi trên đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng, TPHCM, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị bắt.

UBND phường Vườn Lài đã khen thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án, lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.