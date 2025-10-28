Dùng súng giả đe dọa, cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền ở TPHCM

Ngày 28/10, Công an TPHCM đang tạm giữ Trần Minh Tân (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Minh Tân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 4h ngày 27/10, Tân giả làm khách vào sạp hàng tại chợ Bình Điền để mua đồ, sau đó anh ta bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy.

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, đối tượng rút ra một vật giống súng đe dọa. Tuy nhiên, do bị nhiều người dân truy đuổi, Tân vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi lau sậy gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, thu giữ một mô tô, khẩu súng đồ chơi và con dao.