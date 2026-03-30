Bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị nhân tình của mẹ xâm hại

Ngày 30/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Thoại (49 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Dương Hoàng Thoại (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Thoại là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe. Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho người này một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.

Theo cáo buộc, năm 2024, Thoại sống chung như vợ chồng với chị Lê Thị Ngọc H. tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ); bé H. (SN 2017) và N. (SN 2020), là con riêng của chị H. cùng sống chung.

Thời gian chung sống, từ tháng 4/2025 đến ngày 6/5/2025, Thoại nhiều lần xâm hại bé H. Ngày 7/7/2025, bé H. kể lại cho mẹ biết sự việc. Sau đó, bà H. tới công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Thoại thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.