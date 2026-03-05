Bảo vệ trường tiểu học hiếp dâm học sinh

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Khai (59 tuổi, trú tại ấp An Ninh, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khai là bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm.

Đối tượng Khai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, lúc 12h30 ngày 2/3, Khai đang ở phòng bảo vệ thiết bị của trường thì nhìn thấy một nữ học sinh (13 tuổi) đứng bên ngoài cửa sổ nên nảy sinh ý định đồi bại.

Khai đã dụ dỗ nữ sinh này vào nhà vệ sinh của trường để quan hệ tình dục và hứa cho em 100.000 đồng. Đến 20h30, người thân của nữ sinh nói trên phát hiện sự việc nên đã đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi phạm tội của Khai.

Tại cơ quan công an, Khai thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng còn cho biết, trước đó đã 3 lần xâm hại tình dục em học sinh này.