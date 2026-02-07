Nam thanh niên lĩnh án vì xâm hại bé gái 12 tuổi

Vừa qua, TAND khu vực 7 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Trần Huy Hoàng (18 tuổi) 6 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Hoàng và nạn nhân là N. (12 tuổi) quen biết qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm. Trong khi quen nhau, N. gửi ảnh nhạy cảm và đề nghị quan hệ tình dục với bị cáo.

(Ảnh minh họa)

Từ giữa tháng 8/2024 đến đầu tháng 10/2024, cả 2 nhiều lần gặp nhau tại một khách sạn trên địa bàn quận 12 (cũ) để quan hệ tình dục.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 15/11/2024, khi cha của N. trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục và sự phát triển bình thường của trẻ em.