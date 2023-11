Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?

Trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã mua chuộc các cán bộ thực hiện công vụ khi SCB bị giám sát, thanh tra, kiểm tra để họ báo cáo không trung thực về thực trạng nghiêm trọng của SCB.

Theo đó, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB được phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện Kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước), đồng thời chỉ đạo Tổng Giám đốc SCB tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn và các thành viên trong đoàn.

Như đã thông tin ở bài viết trước đó, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỷ đồng) từ SCB, thông qua 4 lần "giao dịch". Ngoài ra, còn có 17 người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận quà cảm ơn từ bà Trương Mỹ Lan.

Bà Đỗ Thị Nhàn (Ảnh: Nam Hà).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát nhà nước) có vai trò là người ra Quyết định thanh tra tại SCB. Bị can này đã trực tiếp ký và chỉ đạo đối với đoàn thanh tra tại ngân hàng trong các năm 2017 và 2018.

Ông Hưng đã chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra và các báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ do bị can này tự chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Từ tháng 4/2016 đến ngày 1/10/2018, bị can Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Số tiền này, Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị can Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát nhà nước) bị cáo buộc đã ký Kết luận thanh tra mà chỉ dựa vào các báo cáo của đoàn thanh tra và trưởng đoàn mà không đọc kỹ, không tổ chức họp đoàn và không đọc báo cáo kết quả thanh tra của các tổ thanh tra.

Ông Du thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm, không biết Nhàn đã báo cáo không trung thực, cố tình che giấu, bưng bít sai phạm của SCB. Về vụ lợi, theo kết luận điều tra, ông Du nhiều lần gặp gỡ người bên SCB, đồng thời cũng được tặng quà. Tuy nhiên, bị can Du đều không nhận và trả lại.

Bị can Nguyễn Thị Phụng (Phó trưởng Đoàn thanh tra, Tổ trưởng Tổ tổng hợp) dưới sự chỉ đạo của bà Nhàn, đã bỏ ngoài toàn bộ số liệu nợ xấu phải phân loại Nhóm 4, Nhóm 5 với 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A, Royal Garden để ghi nhận tỷ lệ nợ xấu của SCB thấp hơn thực tế.

Ngoài ra, bị can Phụng đã không trung thực trong tổng hợp, dự thảo các báo cáo về sai phạm, vi phạm của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ và kiến nghị tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu.

Theo kết luận điều tra, Phụng đã nhiều lần nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ SCB, gồm: 20.000 USD, 210 triệu đồng, một đồng hồ, một túi xách và một chiếc khăn.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).

Bị can Vũ Khánh Linh (thanh tra viên, thành viên tổ thanh tra) khai nhận đã 4 lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất từ SCB. Trong đó, có 2 lần Linh cùng các thành viên của Cơ quan Thanh tra giám sát nhà nước trả lại cho SCB, còn 2 lần được lãnh đạo SCB đưa túi trái cây và phong bì đựng 50 triệu đồng/lần.

Linh đã nhận tổng 100 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, các thành viên trong tổ thanh tra gồm Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Hồng Linh, Phạm Quốc Thịnh và Nguyễn Lan Hương (những thành viên không giữ chức vụ) đều được nhận số tiền tương tự Linh, 100 triệu đồng/người.

Bị can Vương Đỗ Anh Tuấn (Tổ trưởng Tổ thanh tra số 3 và số 2) khai có 4 lần nhận tổng 40.000 USD và 2 chiếc áo thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB). Anh Tuấn sau đó trả lại 20.000 USD, giữ lại một nửa để sử dụng cá nhân.

Bị can Trần Văn Tuấn (Tổ trưởng Tổ thanh tra số 4, thành viên tổ 1) khai nhận tổng 6.000 USD và 40 triệu đồng từ SCB.

Bị can Lê Thanh Hà (Tổ trưởng Tổ thanh tra số 5 và số 3) đã 5 lần nhận tiền từ SCB, tổng 14.000 USD và 100 triệu đồng trong quá trình thanh tra.

Bị can Trương Việt Hưng (thành viên tổ 4, tổ 3) khai không nhận tiền, quà từ SCB trong thời gian tham gia đoàn thanh tra tại SCB. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có căn cứ xác định Hưng đã 2 lần nhận tiền vào ngày công bố Quyết định thanh tra số 315 (15/8/2017) và dịp nghỉ lễ 2/9 năm 2017, tổng 6.000 USD.

Ngân hàng SCB (Ảnh: SCB).

Bị can Nguyễn Văn Thùy (thành viên tổ 1, tổ 4, tổ 2) khai có 6 lần nhận tiền, tổng 21.000 USD, 60 triệu đồng, một áo sơ mi, một áo phông và một hộp yến từ Ngân hàng SCB.

Bị can Nguyễn Hà Linh (thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) chủ động khai báo được 4 lần SCB đưa tổng 6.000 USD và 50 triệu đồng.

Ngoài các cá nhân trên, Bộ Công an xác định có 3 bị can thuộc Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia gồm Lại Văn Bách, Bùi Vũ Hồng Trang, Phạm Thùy Linh, mỗi người nhận 9.000 USD và 100 triệu đồng từ SCB.

Như vậy, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo SCB chi đến 5,712 triệu USD và hơn 1 tỷ đồng để mua chuộc, bịt miệng các cá nhân thuộc đoàn thanh tra ngân hàng.