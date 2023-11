Kê biên 1.237 bất động sản của bà Mỹ Lan, ông Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và các bị can khác.

Cụ thể, đối với tiền mặt, Bộ Công an thu giữ tổng hơn 589.000 tỷ đồng và gần 15 triệu USD.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền bị phong tỏa là gần 1.900 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD.

Đồng thời, Bộ Công an ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mở tại SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Một trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ảnh: Nam Hà).

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng...

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát; kê biên một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) do các pháp nhân đứng tên.

Đối với ông Nguyễn Cao Trí, Bộ Công an đã thu giữ tài sản của ông Trí khi khám xét; kê biên 7 bất động sản (trị giá hơn 266 tỷ đồng) của ông Trí. Ngoài ra, gia đình bị can tự nguyện nộp khắc phục hậu quả với tổng cộng hơn 1.001 tỷ đồng.