Bé gái 14 tuổi bị dụ "rót bia, gắp đá cho khách, lương 30 triệu đồng"

Ngày 4/12, Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa tiếp nhận vụ việc bà L.T.A.N. (SN 1981, ngụ xã Bình Hàng Trung) trình báo con gái bà là cháu N.L.N.L. (SN 2011) suýt sập bẫy “việc nhẹ lương cao”, vừa được gia đình đón về từ Quảng Ngãi.

Bà N. đưa con gái đến trụ sở công an trình báo vụ việc (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, cháu L. trình bày, vào khoảng tháng 10 cháu lên mạng tìm kiếm việc làm. Cháu được một người phụ nữ tiếp cận, giới thiệu công việc ở Đà Nẵng là “rót bia và gắp nước đá” cho khách, với mức tiền lương gần 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 28/11, L. khi đó đang ở nhà ngoại ở tỉnh An Giang, đã liên hệ với người phụ nữ trên để đi làm. Người phụ nữ này đã đặt vé xe khách đưa L. ra Đà Nẵng và yêu cầu trong quá trình di chuyển L. phải gửi vị trí và không được liên lạc với người thân.

Gia đình không liên lạc được với cháu L. nên đã đến Công an xã Long Điền (tỉnh An Giang) và Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) trình báo vụ việc.

Thông qua mối quan hệ bạn bè của L., gia đình biết được cháu đang đi xe khách ra Đà Nẵng.

Gia đình cùng cơ quan chức năng đã liên hệ nhà xe và Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nhờ hỗ trợ giúp đỡ và đã chặn xe đón được L. khi cháu đang trên xe khách.