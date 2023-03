Bà Hoàng Hường với những phát ngôn dậy sóng: Luật sư phân tích hướng xử lý

Vừa qua, bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã có phát ngôn gây dậy sóng dư luận khi gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những "người ăn xin" và gọi mèn mén là "cám lợn".

Sau đó, một người dân ở huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã phản ánh phát ngôn trên tới các cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khác xác minh, làm rõ.

Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) đánh giá bà Hoàng Hường là người khá nổi tiếng trên mạng, nhưng lại có phát ngôn gây tranh cãi.

Mèn mén - món ăn quen thuộc của đồng bào dân tộc Mông (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Cường cho rằng, pháp luật Việt Nam cho phép quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội. Thế nhưng, luật pháp cũng có quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa cộng đồng dân tộc.

"Việc xúc phạm những điều trên là hành vi vi phạm pháp luật", luật sư Cường nói.

Trích dẫn điểm c, khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng, ông Cường cho biết, hành vi "Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng..." là bị cấm trên không gian mạng.

Đối với vụ việc liên quan bà Hoàng Hường, luật sư nhận định cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ nội dung phát ngôn của người phụ nữ này và đánh giá hậu quả mà nó gây ra.

"Nếu có căn cứ cho thấy hành vi của bà Hường đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của tổ chức, cá nhân thì người này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào hậu quả cụ thể", ông Cường cho hay.

Bà Hoàng Hường gọi món ăn mèn mén là "cám lợn" (Ảnh chụp màn hình).

Với trường hợp bị xử phạt hành chính, luật sư cho biết cơ quan chức năng sẽ căn cứ theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, mức phạt tối đa 10 triệu đồng.

Còn trong trường hợp xác định phát ngôn của bà Hường là bịa đặt, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ quan chức năng có thể khởi tố người phụ nữ này về tội Vu khống, Làm nhục người khác, Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính hoặc Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tùy vào hành vi và hậu quả cụ thể.