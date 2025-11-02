Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung vẫn mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 2-4/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi.

Dự báo hai ngày tới, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội hai ngày tới có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Vùng núi phía Bắc hai ngày tới trời rét, có nơi rét đậm (Ảnh: Khôi Vũ).

Theo dự báo, tối 2-4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi là tâm mưa lớn.

Dự báo đêm 2/11, các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đêm 4-5/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm 5-6/11, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 3/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam có nơi dưới 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.