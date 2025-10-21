Vu khống người khác trên mạng, 3 đối tượng bị phạt 16,5 triệu đồng

Ngày 21/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.

Các đối tượng bị xử phạt gồm ông Q. (SN 1995), ông T. (SN 1986) và ông H. (SN 1992), đều trú tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi đối tượng bị xử phạt 5,5 triệu đồng.

Công an làm việc với 1 trong 3 đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó đầu tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài khoản Facebook cá nhân đã bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật, có tính chất vu khống, xúc phạm uy tín các lãnh đạo và lực lượng công an nhân dân.

Ngay sau khi xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.