Ba anh em ruột trộm tài sản của những nhà dân phải "chạy lũ"

Ngày 11/10, Công an xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng lụt bão trộm cắp tài sản.

Trước đó 2 ngày, công an nhận được trình báo của người dân về việc nhiều tài sản bị mất trộm trong thời gian đi sơ tán chạy lũ.

Công an xã Tân Phú bắt giữ nhóm thực hiện các vụ trộm tài sản trong đêm lũ (Ảnh: Trần Huy).

Chưa đầy 24 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ 3 anh em ruột Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007), cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995, trú xã Nghĩa Đồng, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận đầu tháng 10, lợi dụng việc nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu, người dân phải khóa cửa nhà, trang trại để chạy lũ nên rủ 2 em trai và em họ Nguyễn Hồng Hùng đi trộm tài sản.

Nhóm người này dùng thuyền di chuyển trong nước lũ, tìm nhà dân có nhiều tài sản và phá cửa lấy trộm. Số tài sản sau khi trộm được, Phương và các anh em của mình đưa sang địa bàn xã khác cất giấu, chờ thời cơ tiêu thụ.

Công an xã Tân Phú cũng thu hồi 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt và nhiều tài sản khác do nhóm thanh niên này lấy trộm, tổng giá trị trên 100 triệu đồng.