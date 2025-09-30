Bắt giữ 8 thanh niên chuyên cắt trộm dây cáp điện để bán phế liệu

Ngày 30/9, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt 8 đối tượng để làm rõ về hành vi cắt phá, trộm cắp dây cáp điện.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ gồm: A.S. (SN 2006), A.T. (SN 1991), A.N. (SN 1999), A.K. (SN 1999), A.B. (SN 1998), A.H. (SN 1993), M. (SN 2005) và A.N. (SN 2004), cùng trú tại phường Kon Tum,

Trước đó, ngày 28/9, Công an phường Kon Tum nhận tin báo từ 2 doanh nghiệp về việc bị kẻ gian cắt phá, lấy trộm số lượng lớn dây cáp ngầm trung thế. Nhận được tin báo, Công an phường Kon Tum đã điều tra và bắt giữ nhóm 8 đối tượng nêu trên.

Các đối tượng tại hiện trường vụ cắt phá, trộm cắp dây cáp điện (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm dây cáp điện tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla và xung quanh tòa nhà hành chính đang xây dựng tại thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum.

Nhóm đối tượng cho biết đã trộm hàng trăm mét dây cáp ngầm trung thế của 2 doanh nghiệp trên để đi bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhóm đối tượng cắt cáp điện đi bán phế liệu để lấy tiền tiêu xài cá nhân (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Công an phường Kon Tum đã bàn giao hồ sơ và các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.