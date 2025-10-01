Lợi dụng mưa bão để trộm cắp, coi chừng hậu quả khôn lường

Bão Bualoi đổ bộ đất liền Việt Nam những ngày qua khiến nhiều hộ dân phải sơ tán, nhiều gia đình phải chịu thiệt hại nặng nề về con người và tài sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiên tai hoành hành, vẫn có những cá nhân không những không chung tay góp sức cùng xã hội để chống bão mà ngược lại, còn lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật.

Ngày 28/9, Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện 3 thiếu niên cùng sinh năm 2011 lợi dụng mưa lớn trong bão số 10 để đột nhập, phá két sắt, trộm cắp số tiền khoảng 55 triệu đồng của một nhà hàng.

Một ngày sau, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) bắt giữ D.Q.T. (15 tuổi) và N.Đ.H. (17 tuổi), hai thanh thiếu niên lợi dụng lúc người dân đi tránh bão để trộm cắp tài sản là một chiếc xe máy.

Với những hành vi trên, các thanh thiếu niên có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Hai thanh thiếu niên trộm cắp tài sản tại Hà Tĩnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, người nào trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số tình tiết theo quy định pháp luật có thể bị xử lý hình sự về tội Trộm cắp tài sản. Khung hình phạt cơ bản của tội này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hành vi thuộc tình tiết định khung chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh theo khoản 3 Điều này, khung hình phạt có thể áp dụng là 7-15 năm tù.

Theo Điều 9 Bộ luật Hình sự quy định về phân loại tội phạm, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 7 năm đến 15 năm tù.

Theo Điều 12 Bộ luật này quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm đối với mọi tội danh, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về các tội phạm rất nghiêm trọng theo quy định pháp luật (bao gồm tội Trộm cắp tài sản) còn người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nhóm thiếu niên sinh năm 2011 trộm cắp tài sản tại Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối với các vụ trộm cắp xảy ra liên tiếp vừa qua, trước tiên cơ quan điều tra cần làm rõ ý chí của các nghi phạm, từ đó xác định việc trộm cắp tài sản có xuất phát từ việc lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, bão lũ để thực hiện hành vi phạm pháp hay không. Nếu có cơ sở chứng minh, việc trộm cắp tài sản khi đó sẽ thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng.

Tiếp theo, do những người thực hiện hành vi còn trẻ, công an sẽ làm rõ những người này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14 tuổi hay chưa. Trường hợp có đủ cơ sở để xem xét xử lý hình sự, công an sẽ tống đạt các quyết định tố tụng liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản.