30 phút bắt "đạo chích" trộm tài sản ở Tây Ninh, bỏ trốn qua Đồng Tháp

Ngày 20/4, Công an xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Lê Văn Cò (SN 1993, trú TP Cần Thơ) cùng tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 13h ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Thủ Thừa đang trên đường bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng.

Đến 13h30 cùng ngày, Công an xã Cái Bè phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây và Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Cò.

Qua xét hỏi, Cò khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (điện thoại di động và tiền) xảy ra trên địa bàn xã Thủ Thừa. Đối tượng này còn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.