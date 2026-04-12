Chủ tiệm vàng sơ sểnh, bị trộm 30 lượng vàng 9999

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Trần Trọng Nghĩa (SN 2005), Nguyễn Văn Nha (SN 2007) và mời làm việc 4 đối tượng liên quan vụ trộm 30 lượng vàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 tại Cơ sở kinh doanh của anh N.H.N..

Qua xác minh, ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây cùng Công an phường Tân Bình (TPHCM) bắt giữ 2 đối tượng là Nghĩa và Nha, đồng thời mời làm việc 4 đối tượng có liên quan.

Qua xét hỏi, Nghĩa khai nhận, lợi dụng việc anh N. quên khóa tủ sắt nên đối tượng đã trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 của anh N..

Sau đó, Nghĩa kêu Nha đem toàn bộ số vàng đi bán được khoảng 3 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán từ tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.