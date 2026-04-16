Tạm giam 2 thanh niên trong vụ trộm 30 lượng vàng

Liên quan vụ Chủ tiệm vàng sơ sểnh, bị trộm 30 lượng vàng 9999, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can là Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007) để điều tra, xử lý về tội Trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm 30 lượng vàng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng xác minh, điều tra.

Đến ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây và Công an phường Tân Bình (TPHCM) bắt giữ Nghĩa và Nha, đồng thời tiến hành làm việc một số đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận trong quá trình làm việc, thấy chủ tiệm quên đóng tủ sắt nên đối tượng đã trộm 30 lượng vàng.

Sau khi trộm xong, Nghĩa đã kêu Nha đem số vàng đi bán được hơn 3 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi khoảng 625 triệu đồng do 2 bị can bán vàng trộm được.