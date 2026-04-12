Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ dùng súng cao su bắn người

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khống chế, bắt giữ 3 đối tượng chính trong vụ dùng súng cao su bắn người xảy ra tại xã Tân Hương.

Đối tượng Nguyễn Thành Tiến (Ảnh: CTV).

Đây là kết quả của hành trình hơn 150 giờ đồng hồ bền bỉ truy dấu tội phạm qua nhiều tỉnh thành của lực lượng làm nhiệm vụ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Tiến (SN 1999), Tăng Văn Trường (SN 2004, cùng trú tại phường Khánh Hậu) và Nguyễn Hoàng Kha (SN 2004, trú tại phường Tân An, cùng tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Tăng Văn Trường (Ảnh: CTV).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Tiến, Cơ quan Công an thu giữ khẩu súng dạng Rulo, dao tự chế dài 55cm, vỏ đạn và nhiều viên đạn cao su, những vật chứng trực tiếp liên quan đến vụ án.

Qua xét hỏi, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đang đấu tranh mở rộng vụ án, truy xét và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình truy bắt các đối tượng, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết và liên tục di chuyển.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, các điều tra viên và trinh sát hình sự với tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, đã không quản ngại khó khăn, dày công xác minh, kiên nhẫn thu thập dấu vết từ những manh mối nhỏ nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sự phối hợp nhịp nhàng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp Công an phường Tam Thắng (TPHCM), bắt giữ các đối tượng liên quan.

Khám xét nơi ở và điểm cất giấu các tang vật liên quan vụ án (Ảnh: CTV).

Trước đó, tối 5/4, tại ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương), xảy ra vụ nổ súng, chém người tại tiệc nhậu với tính chất manh động, gây bức xúc trong người dân.

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Châu Thanh (SN 1993) và Tô Văn Nhẫn (SN 2000, cùng trú tại xã Tân Hương) cùng một số người khác đến nhậu tại nhà bạn.

Thời điểm đó, nhóm 6 đối tượng đi trên mô tô che biển số xông vào xô xát với nhóm người trong bàn nhậu. Một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai, làm những người trong bàn nhậu bỏ chạy. Gây án xong, nhóm 6 đối tượng đi xe mô tô che biển số đã rời đi.

Qua làm việc, Nhẫn khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh). Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên nhưng cũng bị các đối tượng tấn công, gây thương tích.