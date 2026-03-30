Triệt phá băng nhóm "Năm Cam" chuyên trộm cướp gà

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, tạm giam đối với Lê Minh Hiếu (SN 2001), Vương Thành Đạt (SN 2008), Trần Hoàng Duy (SN 1996) và Dương Thành Giang (SN 1996, biệt danh "Năm Cam"); đồng thời bàn giao 3 đối tượng có liên quan là Phạm Văn Vũ (SN 2006), Tô Tâm Tài (SN 2006) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982) cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nhóm này trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm, cướp gà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an xã Mỹ Đức Tây về việc nhóm khoảng 4 đối tượng đột nhập vào nhà anh N.V.H. dùng roi điện, bình xịt hơi cay đe dọa nạn nhân rồi cướp 5 con gà trống (trọng lượng 3kg/con).

Qua truy xét, cảnh sát phát hiện băng nhóm trên đã thực hiện nhiều vụ cướp, trộm gà ở Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Sa Đéc đồng loạt ra quân bắt giữ 7 đối tượng. Riêng Dương Thành Giang đã bỏ trốn, đến ngày 23/3, đối tượng bị bắt giữ tại nơi thuê trọ.

Ngoài ra Cơ quan điều tra còn thu giữ tang vật gồm 20 con gà trống, 1 cây súng bắn điện và mô tô.

Qua làm việc Hiếu, Duy, Đạt và Giang khai nhận đã cùng nhau thực hiện hành vi cướp 5 con gà trống của anh H.; đồng thời khai nhận là thủ phạm cướp 2 con gà trống ở tỉnh Vĩnh Long; trộm 5 con gà trống tại Đồng Tháp.