3 người trong gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn
(Dân trí) - Khoảng 11h ngày 27/12, người dân phát hiện 3 người trong một gia đình ở xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn tử vong bất thường.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trên địa bàn xã Vũ Lăng.
Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sự việc được phát hiện vào khoảng 11h ngày 27/12, tại một gia đình trên địa bàn xã Vũ Lăng.
Ban đầu xác định các nạn nhân là người trong một gia đình, gồm 2 vợ chồng và một người con. Nguyên nhân ban đầu có thể do chồng sát hại vợ, con sau đó tự tử.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.