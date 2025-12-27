Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
3 người trong gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Nguyễn Hải
(Dân trí) - Khoảng 11h ngày 27/12, người dân phát hiện 3 người trong một gia đình ở xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn tử vong bất thường.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trên địa bàn xã Vũ Lăng. 

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sự việc được phát hiện vào khoảng 11h ngày 27/12, tại một gia đình trên địa bàn xã Vũ Lăng. 

Ban đầu xác định các nạn nhân là người trong một gia đình, gồm 2 vợ chồng và một người con. Nguyên nhân ban đầu có thể do chồng sát hại vợ, con sau đó tự tử. 

Công an điều tra, làm rõ vụ việc (Ảnh: Dương Miên).

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.