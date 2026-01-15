Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên nhận tin báo của người dân về việc phát hiện chị B.T.T.L. (SN 2006), trú tại tỉnh Phú Thọ, tử vong ở đoạn đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh (Ảnh: M.H.).

Ít phút sau, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo chị N.T.X. (SN 1982), trú tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, bị một đối tượng nam giới tấn công tại khu vực sân nhà dân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng và truy xét đối tượng gây án.

Căn cứ tài liệu điều tra, chỉ sau một giờ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Kiều Ngọc Anh (SN 1999), trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Đến 8h19 ngày 15/1, biết không thể bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, đối tượng mua dao, chuẩn bị phương tiện và tìm người đi đường để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm từng đi cai nghiện tự nguyện. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng âm tính với các chất ma túy tại thời điểm đầu thú.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra.