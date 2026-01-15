Vụ cháy nhà trọ 8 tầng ở Hà Nội: Phóng hỏa vì giận bạn gái

Liên quan vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ cao 8 tầng trên địa bàn phường Hà Đông (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (28 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó rạng sáng 14/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông. Lực lượng làm nhiệm vụ đã hướng dẫn gần 10 người thoát nạn an toàn.

Nguyễn Văn Chúc (Ảnh: ANTĐ).

Trong quá trình xử lý, lực lượng công an khống chế Nguyễn Văn Chúc khi phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chúc khai có mâu thuẫn với bạn gái. Rạng sáng 14/1, Chúc nhiều lần gọi điện nhưng bạn gái không chịu quay về nhà trọ.

Bực tức, Chúc đã đốt giấy ăn rồi dí lửa vào chăn, gối trong căn phòng ở tầng 3 của khu nhà trọ. Sau đó, Chúc dùng điện thoại quay lại và gọi cho bạn gái với mục đích gây sức ép để người này quay về phòng trọ.

Ngọn lửa sau đó bùng phát tại căn phòng Chúc thuê rồi lan sang phòng bên cạnh.

Rất may, các khách trọ đã được hướng dẫn thoát nạn kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc về người.