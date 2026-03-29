3 nghi phạm đâm nam công nhân tử vong trên đường ở TPHCM ra đầu thú

Liên quan đến vụ nam công nhân bị nhóm người đâm tử vong trên đường ở TPHCM mà Dân trí đã đưa tin, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đã làm thủ tục di lý các nghi phạm về TPHCM để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân gây án.

Anh N. bị đồng nghiệp chặn đường đâm tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi chặn đường và dùng hung khí tấn công khiến anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) tử vong trên đường N6 (phường Thới Hòa), các nghi phạm bỏ trốn về miền Tây. Được sự vận động của cơ quan công an, 3 nghi phạm đã ra đầu thú.

Qua lấy lời khai ban đầu, các nghi phạm tuổi đời còn rất trẻ, đồng hương và làm chung công ty với nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tại công ty, một đối tượng đã rủ đồng bọn chặn đường đánh anh N. và gây ra án mạng.

Anh N. có gia cảnh khó khăn, nạn nhân vừa từ Cà Mau lên TPHCM xin việc làm khoảng một tuần. Tại quê Cà Mau, anh N. còn người mẹ thường xuyên bệnh tật và em gái.

Hay tin vụ việc đau lòng, một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí, hàng xóm đến nhà phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã đưa tin, gần 22h ngày 27/3, anh N. chạy xe máy điện trên đường N6, phường Thới Hòa (thuộc Bình Dương trước đây). Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một số người chặn đường, hành hung.

Lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy xe đến, phát hiện cháu trai bị đánh nên vào can ngăn. Trong lúc giằng co, anh N. bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân vừa tan ca và đang cùng người cậu chạy xe về phòng trọ, anh N. đi trước, người cậu theo sau.