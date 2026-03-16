Ghen tuông, người đàn ông đâm vợ cũ trọng thương ở TPHCM

Ngày 16/3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà mua hung khí nhằm đoạt mạng vợ cũ nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hậu quả vụ án đã được hạn chế nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Phát kết hôn với bà B. từ năm 2008 và có hai con chung. Năm 2021, cả hai ly hôn nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại một nhà trọ ở khu vực huyện Hóc Môn (cũ), sau đó chuyển về nhà mẹ ruột của bà B. sinh sống.

Trong thời gian sống tại đây, Phát nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Sau đó, Phát bỏ về sống tại nhà mẹ ruột ở xã Bà Điểm.

Chiều 23/1/2025, trong lúc đi làm, Phát phát hiện vợ cũ đứng trước một tiệm massage và đang nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ bà B. nói chuyện với bạn trai, Phát quay lại kiểm tra điện thoại dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Phát bỏ đi nhậu và nhiều lần gọi điện cho vợ cũ nhưng không được nghe máy. Bực tức, Phát nảy sinh ý định đoạt mạng vợ cũ nên bắt xe đến nhà mẹ bà B..

Khi đến nơi, Phát đi thẳng lên phòng ngủ, thấy vợ cũ đang ở trong phòng liền rút cây kéo mang theo, lao tới đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Con trai của hai người chứng kiến sự việc đã tri hô, gọi người trong nhà lên khống chế bị cáo và trình báo công an.

Bà B. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 75%.