Phó Giám đốc viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc làm giả bệnh án giúp hoãn đi tù

Ngày 2/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá chuyên án liên quan hành vi làm giả bệnh án để hợp thức hóa việc xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đấu tranh chuyên án về tội Giả mạo trong công tác và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác và 26 bị can về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, một số người bị kết án đã thông qua các đối tượng trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước, để móc nối với Hoàng Văn Huấn (59 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội).

Nhóm này bị cáo buộc làm giả bệnh án thể hiện người bị kết án mắc lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc, nhằm hợp thức hóa điều kiện xin hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án giả có chi phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, để thực hiện hành vi, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn My Dương, xã Thanh Oai, Hà Nội), điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội, liên hệ và tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Dù những người này không mắc bệnh và không điều trị tại bệnh viện, Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm. Đồng thời, Huấn chỉ đạo Đặng Việt Phong (32 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội), bác sĩ Khoa Cấp cứu, cùng Lã Đức Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị.

Sau đó, Huấn cấp cho các đối tượng bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án photo sao y để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án. Bằng thủ đoạn này, một số người được hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 đến 12 tháng.

Khi hết thời hạn hoãn, nếu muốn tiếp tục trì hoãn việc thi hành án, các đối tượng lại làm hồ sơ giả theo thủ đoạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người liên quan chủ động trình báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.