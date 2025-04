2 thanh niên cất giấu ma túy trong máy pha cà phê lĩnh án tử hình

Ngày 10/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Quang (26 tuổi) và Võ Phi Sơn (31 tuổi, cùng quê Gia Lai) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cả hai bị cáo đều bị phạt mức án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn do Công an TPHCM phối hợp Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan triệt phá. Khối lượng ma túy được ngụy trang tinh vi trong các kiện hàng máy pha cà phê gửi qua đường bưu điện.

Cáo trạng xác định, ngày 15/12/2022, tổ công tác liên ngành đã bắt quả tang Quang đang nhận 3 kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn từ bưu cục ở quận Gò Vấp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các máy pha cà phê có hơn 22,5kg ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Quang, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm một lượng nhỏ ma túy khác. Quang khai nhận làm theo chỉ đạo của Sơn.

Sau khi biết Quang bị bắt, Sơn bỏ trốn về quê ở Gia Lai. Đến tháng 7/2024, Sơn bị bắt.

Sơn khai được một người tên Cọt (chưa rõ lai lịch, ở Đức) thuê để giao nhận ma túy tại TPHCM để lấy tiền công. Sau đó bị cáo thuê Quang giúp sức. Theo chỉ đạo của Cọt, Sơn đã hai lần nhận ma túy giao cho khách.

Cụ thể, vào giữa tháng 11/2022, theo sự chỉ đạo của Cọt, Sơn đã yêu cầu Quang nhận 10.000 viên thuốc lắc cho khách. Sau lần giao hàng trót lọt, Cọt đã trả công cho Quang 150 triệu đồng, trong đó Sơn được hưởng 100 triệu.

Ngoài hành vi giúp Cọt mua bán ma túy, trong thời gian bỏ trốn, Sơn còn giúp sức cho người tên Tikitiki mua bán ma túy với số lượng từ 50gram đến 1kg.

Tuy nhiên, người này không rõ lai lịch nên nhà chức trách không có cơ sở xác minh để xử lý.