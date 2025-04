Quen nhau từ "Hội những người vỡ nợ" rồi rủ đi cướp ngân hàng ở TPHCM

Từ xa lạ, Lê Ngọc Mỹ (32 tuổi, quê Nghệ An) và đồng bọn cùng chung chí hướng biết tới nhau qua một nhóm trên mạng xã hội nên đã rủ nhau đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Chọn nơi giáp ranh nhiều tỉnh "hành sự" để dễ tẩu thoát

Theo hồ sơ vụ án, Mỹ và đồng phạm trước đó không quen nhau, không có việc làm, nợ nần, nên tham gia nhóm kín Hội những người vỡ nợ trên Facebook . Đầu tháng 10/2023, Mỹ nhắn tin rủ Lâm Phúc Lợi (25 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (23 tuổi, quê Bến Tre) ra quán cà phê để lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng, ngân hàng...

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Xuân Duy).

Bộ ba sau đó lên mạng đặt mua hai khẩu súng tự chế, xe máy cũ về sơn lại màu đen để đi gây án. Tuyền sẽ thuê ô tô đi riêng, hỗ trợ đồng phạm trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Chuẩn bị xong công cụ, phương tiện, Mỹ và đồng phạm bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm này định gây án ở ngân hàng thuộc tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi, nghiên cứu địa hình, họ từ bỏ ý định vì ngân hàng này nằm trong khu dân cư đông đúc, bảo vệ rất nhiều, khó tiếp cận. Sau đó, cả nhóm chuyển hướng sang Phòng giao dịch Nhị Xuân của Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, ở khu vực vắng, giáp ranh nhiều tỉnh để dễ tẩu thoát.

Trong hai ngày liên tiếp, Mỹ, Lợi bám trụ trước ngân hàng, ghi nhận mốc thời gian xe đưa tiền đến và đi, khách hàng vắng... để tính toán chọn thời điểm ra tay khi phòng giao dịch có nhiều tiền.

Sáng 24/10/2023, Tuyền lái chiếc xe vừa thuê, còn Mỹ và Lợi chở nhau bằng xe máy đến điểm tập trung gần chi nhánh ngân hàng Sacombank để quan sát.

Đến hơn 10h cùng ngày, phòng giao dịch bớt khách, Mỹ và Lợi cầm súng vào sân khống chế nhân viên bảo vệ rồi áp giải vào trong. Những tên cướp đe dọa một bảo vệ khác, bắt quỳ xuống sàn.

Lợi áp sát quầy giao dịch, ném balô về phía các nhân viên ngân hàng, chĩa súng bắn lên trần nhà, buộc bỏ hết tiền vào trong. Sau khi nhân viên cho tổng cộng 3,8 tỷ đồng vào balô, Mỹ và Lợi chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Chạy được khoảng 2km, đến khu vực vắng gần trại cai nghiện Nhị Xuân, hai tên cướp đổ xăng đốt quần áo, tang vật... phi tang chứng cứ và xóa dấu vết. Tuyền sau đó lái xe đến chở hai đồng phạm tẩu thoát về hướng quận 12.

Chiều cùng ngày, cả nhóm thuê taxi đi TP Vũng Tàu chia "chiến lợi phẩm" theo công sức, vai trò của từng người. Trong đó, Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng; Lợi nhận 1,3 tỷ; còn Tuyền được chia một tỷ đồng.

Cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành

Sau khi được chia số tiền lớn, Mỹ cất giấu vào chiếc balo màu đen, còn khẩu súng thì anh ta cất vào túi vải nhỏ. Tiếp đó, nam bị cáo trả phòng khách sạn, rồi đi tìm người bạn để mượn xe.

Trên đường chạy về TPHCM, nam bị cáo ném túi vải chứa khẩu súng xuống sông. Sau đó, Mỹ đến tiệm cầm đồ ở tỉnh Bình Dương, Mỹ lấy 100 triệu đồng để chuộc chiếc xe mà anh ta cầm cố trước đó.

Bị cáo Mỹ (bìa trái) và đồng phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Tiếp đến, Mỹ đi tới quận Bình Thạnh (TPHCM), nhờ một người quen đổi giúp anh ta 100 triệu đồng sang đô la Singapore. Bị cáo di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất gửi ở bãi đậu xe và đặt vé máy bay để trốn sang Singapore.

Sáng 25/10/2023, Mỹ đứng xếp hàng ở sân bay thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM bắt giữ cùng số tiền 1,3 tỷ đồng và 5.500 đô la Singapore.

Cùng ngày, Tuyền bị nhà chức trách bắt giữ.

Riêng Lợi chạy trốn ở nhiều tỉnh khác nhau như Long An, Cần Thơ, Kiên Giang. Ngày 27/10/2023, Lợi đang trên đường từ TPHCM đi Long An với ý định qua Campuchia thì bị công an bắt giữ.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an xác định trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, các bị can Tuyền, Lợi và Đặng Hoàng Văn (27 tuổi, quê Bến Tre) còn có hành vi trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời.

Cụ thể, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 13/10/2023, Tuyền, Văn và Lợi thông qua mạng xã hội đã mua tổng cộng 17 triệu đồng tiền giả của một thanh niên chưa rõ lai lịch, với giá 4 triệu đồng.

Sau đó, Văn thuê ô tô chở Tuyền và Lợi mang tiền giả đi đổi bằng cách mua hàng hóa của một số người buôn bán dọc trên các tuyến đường và các khu chợ ở tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh. Sau khi các nạn nhân thối lại tiền thật, nhóm này chia nhau tiêu xài.

Không có căn cứ giảm án

Tháng 9 năm ngoái, xử sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Mỹ mức án 20 năm tù về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền bị phạt 24-25 năm tù về tội Cướp tài sản và Lưu hành tiền giả; Đặng Hoàng Văn bị phạt 6 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.

Cho rằng hình phạt trên là nghiêm khắc, bị cáo Mỹ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, Mỹ giữ nguyên kháng cáo với lý do gia đình có công với cách mạng, lúc phạm tội con của bị cáo mới 1 tháng tuổi và đã tác động gia đình khắc phục hậu quả của vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Mỹ về tội Cướp tài sản là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX hành vi của bị cáo Mỹ và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự tại địa phương và gây hoang mang dư luận.

Bị cáo Mỹ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX xét thấy anh ta là chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng, rủ rê đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội.

"Bản thân bị cáo là người đặt mua súng, bình xịt hơi cay để làm công cụ phạm tội và cũng là người trực tiếp xông vào ngân hàng, khống chế bảo vệ, bắn 1 phát lên trần nhà để uy hiếp nhân viên để chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng", bản án phúc thẩm nêu.

Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù là tương xứng, phù hợp nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Mỹ.