19 giờ đấu trí giải cứu lao động Việt Nam bị bắt cóc, tra tấn ở Đài Loan

Ngày 15/12, Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp giải cứu thành công anh Đ.V.H. (SN 1995, trú xã Kỳ Hoa), lao động Việt Nam bị một nhóm người tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt cóc, đe dọa tống tiền 400 triệu đồng.

Khoảng 21h30 ngày 13/12, Công an xã Kỳ Hoa tiếp nhận trình báo của bà N.T.H. (SN 1970, mẹ anh H.) về việc gia đình nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Messenger từ điện thoại của con trai.

Người thân cùng lực lượng công an vui mừng khi nam thanh niên được giải cứu an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua hình ảnh, anh H. bị còng tay, liên tục kêu cứu, xung quanh có nhiều người lạ mặt đánh đập, đe dọa. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục tra tấn nạn nhân.

Lo sợ cho tính mạng con trai, gia đình đã tính đến việc "vay nóng" để chuyển tiền.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Kỳ Hoa xác định khoảng 19h ngày 13/12, một nhóm đối tượng không rõ danh tính đã phục sẵn tại khu ký túc xá nơi anh H. sinh sống.

Khi anh đi làm về, nhóm người này tấn công, khống chế, sau đó đánh đập nhằm khai thác thông tin người thân tại Việt Nam để tống tiền.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng công dân, Công an xã Kỳ Hoa phối hợp với gia đình nạn nhân, kiên trì đấu trí với các đối tượng.

Lực lượng công an hướng dẫn người nhà bình tĩnh, kéo dài thời gian, không chuyển tiền, thu thập chứng cứ qua hơn 60 cuộc gọi đe dọa của nhóm bắt cóc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 14/12, Công an xã Kỳ Hoa kết nối với một phiên dịch viên người Việt Nam. Người này đã hỗ trợ trình báo vụ việc với lực lượng chức năng tại Đài Loan và chuyển toàn bộ tài liệu liên quan.

Đến 16h30 ngày 14/12, lực lượng chức năng Đài Loan xác định vị trí nhóm đối tượng. Nạn nhân được giải cứu an toàn sau gần 19 giờ "đấu trí" của cơ quan công an.