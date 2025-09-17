Đài Loan hút lao động Việt nhờ lương hấp dẫn, việc làm ổn định

Gần 9 năm qua, anh Phạm Gia Quý (37 tuổi) vẫn đều đặn làm việc tại một xưởng cơ khí ở Đài Loan (Trung Quốc). Công việc chủ yếu là lao động chân tay, nhưng không quá nặng nhọc, giờ hành chính và có tăng ca.

"Mỗi tháng, nếu tính cả tăng ca, tôi nhận được khoảng 35-40 triệu đồng. Chi tiêu tiết kiệm thì gửi về được khoảng 20-25 triệu. Mức sống bên này khá ổn định nên tôi thấy thoải mái, dù chỉ làm tay chân thôi", anh Quý chia sẻ.

Ban đầu, anh Quý chỉ dự định sang xứ Đài làm việc ba năm rồi về quê. Nhưng sau khi kết thúc hợp đồng đầu tiên, anh nhận thấy khó có thể tìm được công việc ổn định và thu nhập tương đương ở trong nước, nên tiếp tục gia hạn hợp đồng. Đến nay, anh đã có gần một thập kỷ sinh sống và làm việc tại đây.

Nhiều lao động tìm kiếm cơ hội sang Đài Loan làm việc (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Ngoài thời gian làm việc tại công ty, anh Quý còn tranh thủ sửa xe điện tại nhà để kiếm thêm thu nhập: "Khách của tôi có cả người Việt Nam và người Đài. Trước khi ra nước ngoài, tôi từng học sửa xe điện nên sang đây vẫn làm thêm được. Bên này dùng xe điện nhiều nên có nghề là sống được", anh kể.

Anh cho biết môi trường sống ở Đài Loan khá thuận lợi, giao thông công cộng tiện lợi, không khí trong lành, cơ hội việc làm dồi dào: "Bây giờ cả hai vợ chồng tôi đều làm ở đây, tiền gửi về xây nhà, dành dụm cho bố mẹ. Sau này nếu lớn tuổi muốn về Việt Nam thì cũng có chút vốn để làm ăn", anh nói.

Dù vậy, anh Quý cũng trải qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19 khiến công việc không đều, thu nhập giảm.

"Có thời gian phải nghỉ xen kẽ nên tiền gửi về không có, nhưng tôi có làm thêm nên cũng vượt qua được", anh kể.

Theo anh, nếu sang Đài Loan theo diện hợp pháp, làm cho công ty uy tín, lao động sẽ được bảo hộ đầy đủ, môi trường làm việc an toàn, ít rủi ro.

"Xa quê làm ăn thì ai cũng buồn, nhưng vì mưu sinh, vì tương lai thì phải cố gắng. Tôi không biết có thể làm đến bao giờ, nhưng hy vọng khi không còn đủ sức khỏe để đáp ứng công việc nữa, tôi vẫn có vốn để làm ăn khi về nước", anh nói.

Thị trường lao động nhu cầu lớn, thu nhập ổn định

Theo số liệu từ Cơ quan Lao động Đài Loan, hiện có khoảng 200.000 lao động Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Đài Loan, chiếm gần 30% tổng số lao động nước ngoài tại đây. Lao động Việt hiện làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cơ khí, điện tử, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ chăm sóc, giúp việc gia đình.

Đài Loan là một trong những thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài sớm và có chính sách khá ổn định. Mức lương cơ bản hiện nay vào khoảng 27.470 Đài tệ/tháng (tương đương 20 triệu đồng), chưa kể tiền tăng ca, phụ cấp. Lao động được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động bắt buộc, được hỗ trợ chỗ ở và bữa ăn cơ bản.

Chính phủ Đài Loan cũng có chính sách gia hạn hợp đồng và đổi chủ sử dụng lao động trong trường hợp chính đáng, giúp người lao động có thể làm việc lâu dài nếu có nguyện vọng. Với những người làm việc đúng hợp đồng, sau vài năm có thể tích lũy được khoản vốn đáng kể để gửi về quê hoặc khởi nghiệp sau khi hồi hương.

Hiện có khoảng 200.000 lao động Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Đài Loan (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Chương trình tuyển mộ trực tiếp: giảm chi phí, bảo đảm quyền lợi

Hiện nay, nhiều lao động Việt Nam sang Đài Loan theo diện tuyển mộ trực tiếp do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức. Đây là chương trình hợp tác chính thức giữa cơ quan chức năng Việt Nam và các doanh nghiệp Đài Loan, tuyển dụng trực tiếp lao động mà không qua các môi giới trung gian.

Người lao động tham gia chương trình được ký hợp đồng hợp pháp, rõ ràng về công việc, thời gian làm việc, tiền lương, chế độ bảo hiểm, điều kiện sinh hoạt. Trước khi xuất cảnh, họ được đào tạo định hướng về kỹ năng, tiếng Hoa cơ bản, pháp luật và văn hóa Đài Loan để tránh rủi ro.

Vì không qua môi giới, chi phí đi Đài Loan theo chương trình này thường thấp hơn đáng kể so với các kênh thương mại. Trong quá trình làm việc, Trung tâm cũng phối hợp giám sát điều kiện lao động, hỗ trợ người lao động giải quyết tranh chấp phát sinh, giúp họ yên tâm làm việc và bảo đảm quyền lợi.

Với đặc điểm minh bạch, chi phí hợp lý và được bảo hộ pháp lý, đây đang là một trong những con đường an toàn, bền vững nhất cho người lao động Việt Nam mong muốn sang Đài Loan làm việc.