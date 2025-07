Giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh công an "bắt cóc online"

Ngày 13/7, tin từ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phối hợp giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền.

Em V.B.M.L. trình bày sự việc tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 9h, ngày 12/7, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo của chị T.T.H. (SN 1988, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) với nội dung: lúc 10h ngày 10/7 chị H đưa con ruột N.T.N.N. (SN 2007 đến thuê trọ tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) để đi học và tham gia chương trình ngoại khoá đầu năm của một trường đại học ở Cần Thơ.

Đến 20h20 ngày 11/7, chị H. nhận được tin nhắn Zalo của con gái với nội dung: “Con gái chị đã bị bắt, yêu cầu giao 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán N. sang Campuchia, kèm theo nhiều hình ảnh của N”.

Sợ con gặp chuyện không may nên chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đồng thời nhanh chóng khai thác thông tin, tổ chức nhiều biện pháp truy xét, tìm kiếm cháu N..

Đến 19h30 cùng ngày, cảnh sát đã xác định được cháu N. thuê trọ gần siêu thị Metro, đường Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ. Cùng lúc đó N. gọi điện cho người thân đến đón tại nhà nghỉ T.P., đường Ngô Sĩ Liên, phường Tân An, TP Cần Thơ.

Xác định rõ vị trí, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Bình tổ chức đến kiểm tra và đón cháu N. đưa về Công an phường An Bình để tìm hiểu rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, N. cho biết, lúc 16h ngày 11/7, cháu có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0819881362 tự xưng là cán bộ Bộ Công an, hù dọa N. liên quan đến tội phạm tên Sơn. Và cho rằng Sơn sử dụng tài khoản ngân hàng của N. để rửa tiền nên yêu cầu N. phải tải ứng dụng Zoom, nhập ID phòng chat do đối tượng đọc để gọi video call làm việc với công an.

N. tưởng thật nên đồng ý làm theo. Khi vào cuộc gọi N. thấy người đàn ông mặc trang phục công an mang tên Mai Thế Tiệp đưa cho xem quyết định truy nã và đe dọa nếu không làm theo sẽ bắt giam.

Do sợ bị bắt nên N. làm theo lời đối tượng, đặt xe taxi đến nhà nghỉ T.P. trên đường Ngô Sĩ Liên một mình, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Tại đây, đối tượng gọi điện thoại bắt N. đóng giả bị bắt cóc để gọi về gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc, mục đích lấy tiền nộp cho đối tượng nhằm chứng minh tài chính rằng N. có tiền trong tài khoản và không tham gia hoạt động rửa tiền.

Trong thời gian từ lúc thuê trọ đến khi được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ giải cứu, các đối tượng liên tục yêu cầu N. gọi điện cho gia đình thúc giục chuyển tiền bằng nhiều luận điệu, như: sẽ bị đánh đập, bị bán sang Campuchia nếu không có tiền.

Do được cơ quan công an hướng dẫn, chị H. kiên quyết không chuyển tiền và phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm cháu N..

Vì không nhận được tiền nên các đối tượng lừa đảo từ bỏ ý định, yêu cầu N. gọi điện cho gia đình đón về.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Bình trấn an tinh thần cháu N., đồng thời giáo dục nhắc nhở, không để tình trạng trên tái diễn.

Tương tự, lúc 16h ngày 11/7, anh V.T.N. (SN 1973, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ trình báo việc con gái là cháu V.B.M.L. (SN 2004) bị bắt cóc, đòi 50 triệu đồng tiền chuộc.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo trinh sát tiến hành trích xuất camera an ninh và camera nhà dân, đồng thời phối hợp Công an các phường rà soát tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn.

Đến 23h20 cùng ngày, lực lượng chức năng vụ phát hiện cháu L. đang ở phòng 202, một khách sạn trên đường Trần Bình Trọng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, cháu L. cho biết, lúc 16h30 ngày 10/7, nhận cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an, hù dọa cháu liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền nên yêu cầu cháu L. hợp tác điều tra.

Do lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, nên cháu L. đến khách sạn ở đường Trần Bình Trọng thuê phòng ở và không liên lạc với gia đình.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.