Bắt cóc người Trung Quốc ở TPHCM, đòi 125 tỷ đồng tiền chuộc

Liên quan đến vụ người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Cai (SN 1976), Fan Guohui (SN 1986), Li Chuang (SN 1978, cùng quốc tịch Trung Quốc) và 4 người khác về tội Bắt người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng người Trung Quốc bị khởi tố (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo kết quả điều tra bước đầu, đến nay công an xác định, lúc 6h ngày 28/2, Công an TPHCM nhận tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị nhóm người bắt cóc tống tiền, đưa lên ô tô rời đi. Khoảng một giờ sau khi bị bắt cóc, nạn nhân được các đối tượng cho liên hệ với người thân, yêu cầu chuyển 5 triệu USDT (một loại tiền kỹ thuật số, có giá trị tương đương USD, tương ứng 125 tỷ đồng) qua ví điện tử do các đối tượng chỉ định để được thả về.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiệm trọng, Giám đốc và Phó giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Phòng 6, Bộ Công an, lên kế hoạch truy bắt các đối tượng, giải cứu con tin.

Qua điều tra, công an xác định vị trí nơi nhóm Ma Cai đang khống chế, giam giữ nạn nhân là một địa điểm tiếp giáp giữa huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh. Khu vực này nằm cách xa khu dân cư, nhiều kênh rạch và bụi rậm đan xen, khó tiếp cận.

Các đơn vị lên kế hoạch, phương án triển khai thực hiện. Khi bị vây bắt, nhóm đối tượng đã chống trả quyết liệt, nhảy xuống kênh, nhưng lần lượt bị khống chế.

Vũ, Toàn, Xuyên (từ trái qua) tiếp tay cho nhóm người Trung Quốc (Ảnh: Thuận Thiên).

Tại cơ quan công an, nhóm Ma Cai khai rằng, họ biết được nạn nhân sở hữu một lượng lớn tiền điện tử, từ đó lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền. Sau đó, nhóm Ma Cai nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch và di chuyển đến TPHCM.

Do chưa thông thạo địa bàn tại Việt Nam, nhóm nghi phạm thuê Toàn, Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Định) theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp các thông tin cần thiết; Xuyên được thuê làm phiên dịch và trả tiền công cho họ. Công an TPHCM xác định, các nghi phạm người Việt nhận hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng được yêu cầu của nhóm người Trung Quốc đưa ra.

Tối 27/2, nhóm nghi phạm theo dõi hành tung của nạn nhân. Khi xác định thời cơ đã tới, nhóm này quyết định ra tay. Lúc 0h ngày 28/2, khi nạn nhân đi ô tô từ nhà hàng về nhà ở quận 7 thì bị nhóm người đi taxi đeo bám.

Khi nạn nhân bước xuống ô tô, nhóm người trấn áp, đưa nạn nhân lên xe chạy đi. Riêng Ma Cai cùng với Li Chuang đi xe máy chạy theo phía sau làm nhiệm vụ quan sát, cảnh giới. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, nhóm người yêu cầu tài xế chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến tỉnh Long An.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án (Ảnh: Lê Trai).

Tiếp đó, các nghi phạm chạy đến địa phận huyện Hóc Môn tiếp giáp với huyện Bình Chánh để ẩn náu.

Sau khi thực hiện xong phi vụ bắt cóc, nhóm người liên hệ với gia đình nạn nhân, yêu cầu chuyển lượng lớn tiền điện tử qua ví do họ chỉ định. Người thân lo sợ, đã chuyển cho các nghi phạm 600.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).

Đánh giá cao thành tích phá nhanh vụ án, giải cứu an toàn cho nạn nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể xuất sắc.