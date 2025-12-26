150 cảnh sát vây bắt băng buôn vũ khí phía Nam, thu súng và 10.000 viên đạn

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây trên được phát hiện tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam.

Băng côn đồ bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02) thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, Tết Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Qua đó, C02 phát hiện nhóm do Võ Thanh Tùng (ngụ tỉnh Đắk Lắk, đối tượng cộm cán, có tiền án tội Cố ý gây thương tích) cầm đầu, thường xuyên xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Người này có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Gần đây, Tùng có biểu hiện lôi kéo, quy tụ một số đối tượng có tiền án, tiền sự, tìm mua vũ khí quân dụng để giải quyết các mâu thuẫn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tại địa bàn giáp ranh, khu vực vắng vẻ.

Cảnh sát thu giữ một khẩu súng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 19/12, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo C02 phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, công an các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng, huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt quả tang các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Cảnh sát cũng triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại nhiều tỉnh, thành.

Các tang vật được thu giữ gồm: một khẩu súng ngắn, hơn 10.000 viên đạn các loại, hơn 200 triệu đồng, một ô tô cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cảnh sát thu giữ lượng lớn đạn dùng cho súng quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 20 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. C02 đang phối hợp với công an các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ án.