Mitsubishi Xpander HEV đang là cái tên được nhiều người dùng Việt mong chờ. Phía đại lý và hãng xe Nhật vẫn khá kín tiếng, chưa hé lộ về kế hoạch phân phối. Còn theo nhận định của giới chuyên gia, model này vẫn "rộng cửa" về nước khi trào lưu xe hybrid đang nở rộ ở vài năm gần đây.

Mitsubishi Xpander HEV được trưng bày tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 (Ảnh: Gia An).

Tham khảo thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV có giá bán 933.000 baht (tương đương khoảng 635 triệu đồng). Khi về nước, model này được kỳ vọng sẽ có giá nằm trong khoảng 700-750 triệu đồng (Xpander thuần xăng đang có giá niêm yết bản cao nhất 658 triệu đồng).

Thiết kế ngoại thất của Xpander HEV không khác gì bản thuần xăng, chỉ bổ sung hai đường kẻ màu xanh ở cản trước và logo HEV ở lưới tản nhiệt, thân xe và phía sau (Ảnh: Gia An).

Xe được trang bị la-zăng 17 inch, một nan màu xanh tăng điểm nhấn và nhận diện (Ảnh: Gia An).

Mitsubishi Xpander HEV sử dụng phanh đĩa bánh sau thay vì phanh tang trống như bản thuần xăng (Ảnh: Gia An).

Tổng thể nội thất vẫn giữ nguyên nhưng xe có vô-lăng 3 chấu kiểu mới khá giống mẫu Mitsubishi Xforce, phía sau là cụm đồng hồ LCD 8 inch mới (Ảnh: Gia An).

Xe chuyển sang dùng cần số điện tử và có nút gạt điều chỉnh các chế độ lái (Charge, EV, Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud) (Ảnh: Gia An).

Hệ truyền động hybrid của Mitsubishi Xpander HEV gồm máy xăng 1.6L (95 mã lực và 134Nm) kết hợp với mô-tơ điện (116 mã lực và 255Nm). Xe được trang bị hệ thống treo mới, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control) (Ảnh: Gia An).

Trang bị an toàn của biến thể này không khác bản thuần xăng, tức không có hệ thống an toàn chủ động. Đây là điểm gây tiếc nuối với nhiều người dùng Việt, do nhiều đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ với Xpander như Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đều có các tính năng hỗ trợ người lái.

Bù lại, Xpander HEV hứa hẹn sẽ có mức giá hấp dẫn khi về nước. Kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,2 lít/100km theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này vẫn có khả năng thành công tại Việt Nam. Năm 2023, Xpander là xe bán chạy nhất thị trường với 19.740 xe, giảm khoảng 10% so với 2022.