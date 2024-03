Hyundai Stargazer X lấy gì "đấu" Xpander Cross, Suzuki XL7 khi về Việt Nam?

Trang bị an toàn của xe có điểm mới là phanh đĩa sau và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Hệ thống an toàn chủ động được "bê nguyên" từ bản thường sang, gồm một số tính năng như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ giữ và bám làn đường (Ảnh: Gia An).