VinFast VF 3 sắp có bản nâng cao, thêm trang bị thiết yếu cho khách Việt

Vừa đón nâng cấp nhỏ vào cuối tháng 11, VinFast VF 3 tại Việt Nam rục rịch được bổ sung một phiên bản. Phía đại lý cho biết, biến thể mới của mẫu mini SUV này sẽ có tên mã Plus (Nâng cao), với giá bán dự kiến 315 triệu đồng, đắt hơn 13 triệu đồng so với phiên bản hiện hành.

Thông tin này chưa được hãng xe Việt xác nhận, song các tài liệu đại lý đưa ra khá chi tiết và đầy đủ. Hiện nay biến thể mới của VinFast VF 3 chưa xuất hiện tại đại lý.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết phiên bản hiện hành giá 302 triệu đồng của VinFast VF 3 sẽ được đặt tên là Eco (Ảnh: Đại lý VinFast).

Với mức chênh lệch giá như trên, VinFast VF 3 Plus sẽ có thêm một số trang bị lần đầu xuất hiện trên dòng xe này. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, ngoài kết nối Apple CarPlay/Android Auto tương tự bản Eco vừa nâng cấp, phiên bản nâng cao sẽ có thêm ốp la-zăng, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, camera lùi.

Trong đó, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và camera lùi là trang bị thường được khách Việt "độ" cho VF 3. Trên thị trường phụ kiện ô tô, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện cho VF 3 có giá bán dao động 3,5-6,5 triệu đồng tùy chủng loại, dòng đắt tiền thường tích hợp xi-nhan, sấy gương.

Trên phiên bản Eco vừa được nâng cấp, xe vẫn sử dụng màn hình giải trí 10 inch như trước; vô-lăng có thiết kế mới, khoét hai hốc và tích hợp nút đàm thoại rảnh tay (Ảnh: Đại lý VinFast).

Với camera lùi, mức giá chung thường trong khoảng 2-3 triệu đồng. Do đó, mức chênh lệch 13 triệu đồng giữa hai phiên bản của VF 3 là hợp lý, theo đánh giá của giới chuyên gia, bởi phụ tùng chính hãng luôn có độ tương thích cao với hệ thống điện của xe, không lo độ chế phức tạp, rắc rối hay mất bảo hành.

Gương chiếu hậu nguyên bản của VinFast VF 3 là loại chỉnh cơ với cổ xoay cầu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài những điểm mới như trên, trang bị của VinFast VF 3 Plus sẽ không khác bản Eco. Xe vẫn sử dụng ghế nỉ, động cơ điện 30kW (quy đổi khoảng 40 mã lực) và bộ pin LFP 18,64kWh hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong 36 phút. Theo công bố của nhà sản xuất, VF 3 có tầm vận hành khoảng 215km/lần sạc.

Việc bổ sung thêm phiên bản nâng cao với một số “option” mới hứa hẹn giúp VinFast VF 3 duy trì sức hấp dẫn, khi mẫu mini SUV này đang dẫn đầu thị trường về sức tiêu thụ. Sau 11 tháng của năm 2025, VF 3 ghi nhận lũy kế doanh số đạt 40.660 xe, có cơ hội lớn trở thành ô tô bán chạy nhất năm.