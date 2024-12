Xe tải phóng mất kiểm soát, đâm văng hai người đi xe đạp

Tình huống diễn ra vào ngày 15/12 ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, dù đang di chuyển tới đoạn mở của dải phân cách cứng, có vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường, chiếc xe tải vẫn phóng nhanh, nên đã lao thẳng vào hai xe đạp, khiến hai người ngã văng ra đường, bất tỉnh.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong trong tình huống va chạm nguy hiểm này (Video: OFFB).

Khi video ghi lại sự việc được chia sẻ trong các hội nhóm về xe và giao thông trên mạng xã hội, nhiều người đã thể hiện sự bức xúc trước kiểu lái xe nguy hiểm của tài xế ô tô tải.

"Biết là xe tải trọng lớn, khó phanh dừng lại ngay thì tài xế phải kiểm soát tốc độ, gần tới điểm giao cắt phải rà phanh, đi chậm lại chứ không thể cứ đổ tại xe to quán tính lớn mà lao ầm ầm như thế được. Người đi xe đạp sang đường cũng bất cẩn quá", tài khoản Anh Quang bình luận.

"An toàn là trên hết, chứ nhiều tài xế cậy xe mình to, mặc định xe nhỏ phải sợ, phải né, rồi phóng bạt mạng, tạt đầu, "cướp" đường, còn nhiều người đi xe máy lại có thói quen luồn lách điền vào chỗ trống, chuyển hướng và sang đường tùy tiện, mà quên mất rằng xe to có nhiều điểm mù, tải trọng lớn, không phải tài xế cứ đạp phanh là xe sẽ dừng lại ngay", nick Minh Tuấn nêu ý kiến.

Bài học rút ra cho cả người điều khiển ô tô và người đi xe đạp, xe máy nói chung từ tình huống va chạm này là khi đến gần đoạn đường giao nhau hoặc đoạn mở dải phân cách, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, quan sát cẩn thận hai bên để sớm phát hiện người sang đường hoặc chuyển hướng.