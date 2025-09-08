Xe Mustang chạy điện có doanh số cao gần gấp đôi bản chạy xăng

Từng là biểu tượng của sức mạnh cơ bắp thuần túy, "uống xăng như nước", cái tên Mustang giờ đây lại đang mang một sứ mệnh hoàn toàn khác cho Ford.

Xe điện Mustang Mach-E có thể sẽ không bao giờ vượt qua được Tesla Model Y về doanh số, nhưng hiện tại nó đã vượt xa xe Mustang chạy xăng truyền thống (Ảnh: Ford).

Ford đã bán được 34.000 chiếc Mustang Mach-E trong 8 tháng đầu năm, nhỉnh hơn một chút so với doanh số 31.000 chiếc Mustang chạy xăng. Các mẫu hybrid đã thúc đẩy danh mục xe điện hóa của Ford, với doanh số tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu vừa được Ford công bố, hãng đã bán tổng cộng 7.226 chiếc Mustang Mach-E tại Mỹ trong tháng 8 vừa qua. Dù con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 190.206 xe mà hãng đã giao trong tháng, nhưng tăng đáng kể - 35,3% - so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính gộp 8 tháng đầu năm, Mustang Mach-E đạt doanh số 34.319 chiếc, tăng 6,7% so với 32.167 xe cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình không mấy khả quan với Mustang chạy xăng, đặc biệt là trong tháng 8. Năm nay, tổng cộng 31.015 chiếc đã được bán tại Mỹ, giảm 8,3% so với 33.817 xe trong 8 tháng đầu năm 2024. Như vậy, tính từ đầu năm, doanh số Mach-E đang nhỉnh hơn Mustang một chút. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong tháng 8 thực sự rõ rệt.

Cụ thể, Ford đã bán 7.226 chiếc Mach-E trong tháng 8, trong khi chỉ có 3.235 chiếc Mustang chạy xăng được giao tới khách hàng, tăng nhẹ 2,2% so với mức 3.164 chiếc cùng kỳ năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc Mach-E đã bán được hơn gấp đôi so với bản máy xăng.

Sự bùng nổ doanh số Mach-E nhiều khả năng có liên quan đến việc khoản hỗ trợ thuế của chính phủ Mỹ dành cho xe điện kết thúc, khiến nhu cầu tăng vọt vào phút chót.

Xét trên các dòng xe khác của Ford, doanh số mẫu F-150 Lightning chạy điện tăng 21,2% trong tháng 8, đạt 3.217 chiếc, nhưng tính từ đầu năm vẫn giảm 9,7% còn 19.077 xe. Dòng F-Series tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Ford, với 68.318 xe bán ra trong tháng 8, vượt xa mẫu đứng thứ hai là Explorer (20.617 xe).

Ford đã bán được 10.671 xe điện trong tháng 8, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dù tổng doanh số xe điện tính từ đầu năm vẫn giảm 5,7%, đạt 57.888 xe. Ngược lại, các mẫu hybrid đang trở thành động lực chính. Với 18.773 chiếc được bán trong tháng 8 và hơn 155.000 chiếc kể từ đầu năm, doanh số xe hybrid của Ford đã tăng gần 24% so với năm 2024.

Khi tính gộp lại, các mẫu xe điện hóa (cả xe thuần điện và xe hybrid) chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh của Ford, phản ánh chiến lược không chỉ tập trung hoàn toàn vào xe thuần điện, mà còn khai thác công nghệ hybrid như một cầu nối dành cho những khách hàng vẫn còn e ngại, chưa muốn chuyển hẳn sang xe điện.