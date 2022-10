Xe máy "ú òa" xe tải, suýt gây vạ oan

Tình huống giao thông này diễn ra ở Khánh Hòa và được camera hành trình của một xe ô tô chạy cùng chiều với xe máy ghi lại.

Theo đó, trong khi các phương tiện đều giảm tốc độ khi tới gần ngã tư để chờ đèn đỏ, thì người đàn ông vẫn điều khiển xe máy lách lên tạt đầu ô tô, đè vạch liền màu vàng để đi lấn sang làn đường ngược chiều, dường như định vượt đèn đỏ, dù đang bị xe tải cùng chiều phía trước che khuất tầm quan sát.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải khác lao đến từ hướng ngược lại.

Cả người điều khiển xe máy lẫn tài xế xe tải hẳn là đã được một phen hú vía khi suýt chút nữa lao xe vào nhau (Video: OFFB).

Video cho thấy chỉ cần xe máy lỡ trớn thêm một chút là có thể đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với cả hai.

"Đúng kiểu đi luồn lách đặc trưng của xe máy luôn, cũng chính là kiểu đi rất phổ biến của các shipper. Nếu không may ô tô mà đâm vào thì rắc rối to, kiểu tai bay vạ gió, tai họa "trên trời rơi xuống". Nếu không thay đổi lệ xe to đền xe bé thì còn nhiều tài xế bị vạ oan. Trong những trường hợp như thế này nếu xảy ra tai nạn mà người đi xe máy phải đền cho ô tô thì may ra những người khác mới biết sợ", tài khoản Facebook có tên Minh Q. bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Xem những clip như thế này tôi có cảm giác người đi xe máy tự cho mình cái quyền không tuân thủ luật giao thông. Tới sát ngã tư đang đèn đỏ, đường có vạch kẻ liền màu vàng mà vẫn cứ lao sang cả làn ngược chiều để vượt thì quá đáng sợ", tài khoản Lương N. nhận xét.

Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, cùng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.